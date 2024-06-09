سبب غير متوقع وراء شعورك بالصداع صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من الصداع في الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم، ولكنه في كثير من الأحيان قد يشير إلى الإصابة بمرض خفي.

عادة يدل ذلك أنك تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من الهواء ليلا للتنفس بشكل صحيح بمجرد النوم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثناء الاستيقاظ فإن جميع العضلات في منطقة الرقبة تفتح المسالك الهوائية أو الأنبوب الذي نتنفس من خلالها، ولكن عندما تخلد إلى النوم، وخاصة النوم العميق، تسترخي تلك العضلات.

ويعود اللسان والأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق إلى مجرى الهواء، وإذا كان مجرى الهواء صغيرا بالفعل، أو مسدودا بالأنسجة أو بشيء ما، يسد اللسان مجرى الهواء.

ويبذل الجسم كل ما في وسعه لفتح مجرى الهواء مرة أخرى، لذا، ستخرج من النوم العميق لأنك تحتاج إلى تشغيل عضلة ما ويتحرك الفك السفلي إلى الأمام وتضغط على الأسنان لتسطيح اللسان، ما يؤدي إلى فتح مجرى الهواء أكثر، ولكن هذه العملية ترهق العضلات، وتستيقظ بألم في الفك والعضلات، وتعاني من الصداع صباحا لأنك تحاول التنفس ليلا.

ثم حثت الأشخاص الذين يستيقظون باستمرار وهم يعانون من الصداع، على استشارة طبيبهم العام حتى يتمكنوا من التحقق مما "يحدث أثناء النوم.

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