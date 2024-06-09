للاستيقاظ مبكرا بنشاط.. 8 خطوات احرص على اتبعها

محمد اسماعيل - القاهرة - الاستيقاظ مبكرا صباحا قد يسهم في تحسين الحالة المزاجية وزيادة الإنتاجية وتحسين الصحة العامة.

ويوجد بعض النصائح الذهبية التي تساعد على الاستيقاظ مبكرا بنشاط، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

النوم في الوقت المحدد

الحفاظ على جدول نوم ثابت والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يسهم في تنظيم الساعة الداخلية للجسم، وتعزيز جودة النوم بشكل أفضل وتسهيل الاستيقاظ مبكرًا في الصباح.

منع الشاشات قبل النوم

قد يؤدي النظر إلى شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، قبل وقت النوم إلى تعطل دورة النوم والاستيقاظ، وقد يثبط الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، لتعزيز صحة النوم بشكل أفضل، يجب تحديد فترة خالية من الشاشات قبل النوم، ويفضل أن تكون قبل ساعة على الأقل من موعد النوم المقصود.

تهدئة العقل والجسد قبل النوم

قد يسهم دمج تقنيات الاسترخاء في الروتين المسائي في تهدئة العقل والجسد، ما يسهل النوم طوال الليل، ويمكن تعزيز النوم بتقنيات مثل تمارين التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي والتخيل الموجه لمشاعر الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر والقلق، ما يعطي شعورًا بالهدوء والسكينة ويهيئ المسرح لنوم هادئ ليلاً.

ترتيب بيئة النوم

تلعب بيئة النوم دورًا مهمًا في جودته. يجب التأكد من أن غرفة النوم مواتية للنوم من خلال الحفاظ عليها باردة ومظلمة وهادئة، ويمكن استخدام ستائر معتمة لحجب أي ضوء أو ضوضاء قد تعطل النوم. من خلال خلق بيئة نوم مريحة، يمكن تحسين جودة الراحة وتحسين الفرصة في الاستيقاظ مبكرًا بطاقة وحيوية.

تجنب الوجبات الثقيلة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات ثقيلة أو حارة قبل النوم إلى عسر الهضم وعدم الراحة، مما يجعل من الصعب على الشخص النوم أو البقاء نائمًا. لتعزيز جودة النوم بشكل أفضل، تجنب تناول وجبات كبيرة أو أطعمة غنية بالدهون أو السكر أو الكافيين في الساعات التي تسبق وقت النوم. يمكن اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم إذا كان الشخص جائعًا قبل النوم.

التخطيط لأهداف اليوم التالي

إن القيام بالتخطيط لأهداف ومهام اليوم التالي في المساء يساعد على الاستيقاظ مبكرًا في الصباح. يمكن تخصيص بضع دقائق للتفكير في أهداف وأولويات اليوم التالي. تساعد كتابة قائمة بالمهام والأنشطة التي يرغب في إنجازها وتحديد النوايا لكيفية ظهوره في العالم في تنمية الشعور بالهدف والاتجاه، مما يجعل من السهل الاستيقاظ مبكرًا مع الشعور بالحافز والغرض.

الحد من الكافيين

يمكن أن يتداخل تناول الكافيين أو المنشطات الأخرى في وقت متأخر من اليوم مع القدرة على النوم وبقاء الشخص نائمًا طوال الليل. لتجنب تعطيل دورة النوم، ينبغي الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا في ساعات ما بعد الظهر والمساء. يمكن تناول خيارات منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب الذي يعزز الاسترخاء والنوم، مثل البابونج أو اللافندر.

ممارسة الامتنان

يساعد تخصيص وقتًا قبل العشاء للتفكير في أحداث اليوم والتعبير عن الامتنان للنعم في حياة المرء في تحويل تركيزه بعيدًا عن التوتر والسلبية، وتعزيز مشاعر الرضا والسلام، ويمكن الاحتفاظ بمذكرات الامتنان قريبة أو في المتناول حتى يستطيع الشخص تدوين ثلاثة أشياء يشعر تجاهها بالامتنان كل يوم. من خلال تنمية الشعور بالامتنان قبل النوم، يمكن تعزيز عقلية إيجابية وتحسين الصحة العامة.

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