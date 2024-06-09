وداعًا لصدفية الشعر.. اعرفي الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدفية الشعر مرض مناعي يصيب فروة الرأس بالفطريات، أو الالتهابات والجفاف، وهي تعد مشكلة تعاني منها كثير من النساء، وتزداد بسبب بعض الأمراض الجلدية، ولا تعرف الكثير منهن كيفية علاجها حتى لا تؤثر على نمو الشعر.

أسباب صدفية الشعر

الإصابة بصدفية الشعر تكون على شكل بقعة حمراء أو أكثر في فروة الرأس، وفقًا للدكتورة حنان الكحكي أستاذ الجلدية والتجميل، موضحة أن الصدفية تظهر في الغالب على شكل بقع قشرية سميكة في الرأس، وتصيب الجلد بسبب العديد من الأسباب:

حدوث إصابة في جلد فروة الرأس.

الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية.

الضغط النفسي.

تناول بعض الأدوية وتكون الصدفية نتيجة آثارها الجانبية.

الإصابة ببعض أنواع الحساسية.

حدوث تغيرات الطقس.

نقص فيتامينات الجسم.

أعراض صدفية الشعر

وأوضحت «الكحكي»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن صدفية الشعر لها أعراض تتمثل في التالي:

ظهور قشور جلدية.

ظهور بقع جلدية.

زيادة الحكة.

شدة جفاف فروة الرأس.

تهيج مكان تسريح الشعر.

تساقط الشعر بكثافة.

علاج الصدفية

ونصحت أستاذ الجلدية والتجميل بضرورة استخدام شامبو موضعي مناسب، للتخلص من قشرة الشعر سواء في الصيف أو الشتاء، واستخدام علاج يحتوي على المادة الفعالة من الكورتيكوستيرويد للتخلص من الصدفية، لكن يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، كما يجب الالتزام بمجموعة من التعليمات: