للوقاية من الأمراض المزمنة.. أفضل 6 فواكه قليلة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - بعض الفواكه تحتوي على نسبة سكر قليلة وقيمة غذائية أفضل مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يؤثر على نسبة السكر في الدم بشكل جيد.

كما تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد على فقدان الوزن.

وفيما يلي نرصد لكم الفواكه التي تحتوي على أقل نسبة من السكر، وفقا لموقع "تلغراف" البريطاني.

الأفوكادو

يحتوي على 1.3% من السكر اليومي، كما أنه غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبع، ما يسهم في تقليل الالتهابات في الجسم وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد وامتصاص العناصر الغذائية وفيتامين A وD وE.

الليمون

يحتوي على 8% من السكر وفيتامين سي، ما يسهم في امتصاص الحديد من مصادر غير اللحوم مثل الخضروات الخضراء والبقوليات.

توت العليق الأحمر

يشكل التوت 12% من بدل السكر اليومي، ولا يحتوي هذا التوت الأحمر اللاذع على فيتامين C فحسب ولكن أيضا يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين، ومضاد قوي للأكسدة، وحمض الإيلاجيك، والذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يمنع أو يبطئ تطور الأمراض المزمنة.

توت العليق الأسود

يعادل 13% من بدل السكر اليومي، حيث كان التوت الأسود موضوع بحث مكثف بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

كما يحتوي على مواد كيمياوية يمكن أن تمنع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى المذكورة للتوت الأسود خفض نسبة الكوليسترول، وتأخير عملية الشيخوخة، وتخفيف الألم وتقوية الدورة الدموية.

جريب فروت

تحتوي على 14% من بدل السكر اليومي، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين C اللازمة لنظام المناعة الصحي، بالإضافة إلى مستويات عالية من فيتامين أ (بيتا كاروتين) المهم لصحة العين.

على الرغم من أن الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية، فإنه ليس له أي خصائص سحرية لإنقاص الوزن، كما تقول الأسطورة الشائعة.

الفراولة

تشكل 15% من بدل السكر اليومي، وهي ليست فقط لفصل الصيف. فقد وجد الباحثون أن تناول 2.5 جرام يومياً من الفراولة المجففة بالتجميد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية بما في ذلك مستويات الأنسولين (ومقاومة الأنسولين) ودهون الدم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

فيما وجدت إحدى الدراسات أن الأنثوسيانين الموجود في الفراولة وغيرها من الفواكه الحمراء/الأرجوانية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن طريق خفض ضغط الدم.

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