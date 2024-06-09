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حيلة سحرية لاستعادة بريق الذهب.. "هترجع جديد من تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تعاني العديد من النساء من فقدان حُلي الذهب لبريقها ورونقها مع مرور الوقت، خاصة مع الارتداء المتكرر، ويرجع ذلك إلى تراكم الأوساخ والدهون على سطح الحلي، ما يُخفي بريقها الطبيعي ويُفقدها جاذبيتها.

تقول جوليا بريشينج، محررة الموضة لدى وكالة الأنباء الألمانية، أن عصير البصل هو الحل السحري لاستعادة بريق الذهب، كل ما عليك فعله هو تقطيع بصلة إلى نصفين، ثم فرك قطعة المجوهرات جيدا بأحد نصفي البصلة.

واتركي عصير البصل على المجوهرات لمدة ساعتين تقريبا.

بعد ذلك، اغسلي قطعة المجوهرات بالماء وجففيها جيدا، ثم قومي بتلميعها بقطعة قماش ناعمة.

بهذه الطريقة تستعيدي رونق مجوهراتك الذهبية كما لو كانت جديدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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