احذر.. علامات تحذيرية للنوبة القلبية الصامتة أثناء موجة الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يسبب الطقس الحار مشكلات صحية عديدة، لكن هل تعرف تأثيره على القلب؟.

ومع الطقس الحار الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية، يتساءل العديد من الأشخاص عن مخاطره، ومنها تأثيره على القلب، بحسب موقع Hindustan Times.

والطقس الحار يمكن أن يؤثر على القلب لأنه يعمل بجهد أكبر لتنظيم درجة حرارة الجسم، وللمحافظة على صحة القلب يجب العمل على الترطيب المناسب وتناول نظام غذائي متوازن.

لكن هل تعرف العلامات التحذيرية للنوبة القلبية الصامتة أثناء موجة الحر؟

تقول جامعة هارفارد، إن ما يقرب من 45% من النوبات القلبية تكون صامتة، ما يعني أن الأشخاص المصابين لا يلتفتون إلى أعراضها وعدم اتخاذ أي إجراء:

توتر العضلات في الصدر أو الجزء العلوي من الظهر

التعب المفرط

الشعور بالتعب والجفاف

التعرق الزائد

ضيق في التنفس

الدوخة.

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