هذا ما يحدث للسكر والكبد عند تناول الشمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول فاكهة الشمام يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعرف تأثيرها على مرضى السكري؟.

وبحسب موقع healthcareassociates ، فإن الشمام مفيد لمرضى السكري، إذ يحتوى على كربوهيدرات صحية بنسبة تتخطى الـ23 جرام.

فاكهة الشمام تحتوي على 12 مجم من السكر، ما يجعلها مميزة ومناسبة لمن يعانى من مرض السكري، لأنها فاكهة منخفضة السكريات والكربوهيدرات نسبيا.

ويمكن للشمام أن يتم تضمينه في النظام الغذائى لمرضى السكري بنسب محدودة دون إسراف، إذ يتحكم في نسب السكر بالدم ولا يساعد على ارتفاعه بشكل كبير.

الشمام يحتوى على نسبة الجلوكوز الصحية والمفيدة، كما يساعد على الهضم الجيد وراحة المعدة.

فوائد أخرى لـ الشمام

مفيد لصحة الكبد

مفيد لصحة الكلى

الوقاية من الربو

خفض ضغط الدم

الوقاية من خطر الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على مضادات الأكسدة

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