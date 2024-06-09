بأقل الأسعار.. كيف تقضي يوما رائعا في الإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في بعض الأوقات يبحث كثيرون عن "كسر الملل" والتخلص من روتين الأيام، فيتطلعون إلى استغلال يوم راحة من أجل السفر إلى عروس البحر المتوسط، والتمتع بجمال الإسكندرية.

وإذا كنت تتطلع إلى زيارة هذه المدينة الساحلية الرائعة، والاستمتاع بزيارتها في رحلة سريعة خلال يوم واحد، فإليك الدليل الشامل.

السفر بالقطار

قد تكون أفضل وسيلة لبدء اليوم من بدايته السفر بالقطار إلى الإسكندرية، في قطار الثامنة صباحا، لتصل مبكرا إلى المدينة أيا كانت محافظتك التي تنتقل منها، وسيكلفك 65 جنيها، إذا كان قطار درجة ثانية، مع مراعاة اختلاف الأسعار باختلاف أنواع ودرجات القطارات.

رؤية البحر

عند الوصول عليك النزول إلى محطة سيدي جابر، والخروج من ناحية شارع أبو قير، تسير في الشارع كي تتمتع بالهواء النقي ورؤية البحر الصافي حتى المنطقة الشمالية إلى أن تجد محطة الترام.

وجبة الإفطار

يمكن الذهاب إلى محطة الأزاريطة، حيث "عم زغلول" بائع الفول الشهير، وهناك تستعد لتناول وجبة إفطار شهية فول وفلافل بالجبنة، أما الخيار الثاني تكمل الترام حتى محطة الرمل، حيث الفطار عند "محمد أحمد" جبنة مقلية وفول وأكل شعبي رائع، الوجبة لن تكلفك أكثر من 50 جنيها.

زيارة القلعة التاريخية

قبل ترك محطة الرمل، يمكن أن تستقل "مشروعا" إلى منطقة بحري عند مدخل قلعة قايتباي والاستمتاع بزيارتها، تكلفة دخول القلعة للمواطن العادي تقدر بـ60 جنيها، والزيارة مفتوحة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء.

"وجبة سمك على الغدا"

بعد التمتع بجمال القلعة والتقاط الصور، يمكنك أن تتوجه إلى منطقة المرسي أبو العباس كي تتمتع بوجبة سمك من مطعم "عروس البحر" الشهير لمحبي السمك، وجبة السمك قد تكلفك من 200 إلى 300 جنيه حسب طلبك.

صور قبر الجندي المجهول والسوق التجاري

بعد ذلك يمكنك السير على الأقدام حتى منطقة المنشية كي تلتقط صورا مميزة لقبر الجندي المجهول، ثم ستجد السوق التجاري وبه أشياء بسيطة وجميلة ومختلفة تستطيع شراءها.

بعد كل ذلك، يمكن أن تتوجه إلى محطة القطار وتستقل المتجه إلى محافظتك، ولتكن القاهرة، ستكلفك تذكرة العودة 65 جنيها إذا كان قطار درجة ثانية، مع مراعاة اختلاف الأسعار باختلاف أنواع ودرجات القطارات.

تكلفة الرحلة

هذه الرحلة ستكلفك نحو 500 جنيه، مع مراعاة ميزانيتك، وما ستريد شرائه من هناك، وأيضا أذواق كل شخص.

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