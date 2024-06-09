سعر الليلة يتخطى المليون جنيه.. 20 صورة لأغلى مصيف في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - في فصل الصيف يهرب كثيرون من أشعة الشمس الحارقة إلى شواطئ البحار للاستمتاع بالمياه، ويفضل البعض الذهاب إلى الساحل الشمالي، لقضاء وقت مميز هناك.

ودائما ما تثير أسعار المصايف في الساحل الشمالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كل صيف، وتحديدا "الساحل الشرير"، الذي يمتد بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، ويضم مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل، نظرا لارتفاعها، لكن هل تعرف سعر أغلى مصيف في الساحل الشمالي؟.

أغلى ليلة مصيف في الساحل الشمالي

وبحسب موقع الحجز الشهير "بوكينج"، فإن أغلى مصيف في الساحل الشمالي، يتمثل في فيلا "مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن"، فماذا يوجد بها؟.

المكان

يقع مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية في أبو زعيرة، ويوفر مكان إقامة مع مطبخ، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم.

توفر الفيلا الفسيحة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة، وتتكون من غرفة نوم واحدة، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الفيلا، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـمارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن حيث يقع على بعد 8 كم منها.

محتويات الفيلا

2 سرير فردي و11 سرير مزدوج وسرير مزدوج كبير جدا وسرير مزدوج كبير

مساحة الفيلا بالكامل 1000 متر، بها مطبخ ومسبح خاص.

شرفة إطلالة على الحديقة وتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس، ومطبخ كبير وغسالة ملابس ومطبخ صغير.

التكلفة

بحسب موقع بوكينج، فإن تكلفة حجز الفيلا يوم واحد "لسبت 8 يونيو إلى الاحد 9 يونيو" على سبيل المثال، تصل إلى نحو 1,067,625، مليون و67 ألف و625 جنيها مصريا.

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