في دقائق.. كيف تصنع مكيفا هوائيا بنفسك بأدوات بسيطة؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في الطقس الحار يلجأ كثيرون إلى البحث عن أفضل الطرق لتبريد المنزل ومحاربة الحرارة الشديدة، وهو ما يتوفر في المروحة أو التكييف، ولكن إذا لم يكن لديك الأخير في منزلك، فما الحل؟.

وبحسب موقع wikihow، يمكنك أن تصنع مكيفا هوائيا في المنزل عن طريق الاستعانة بأدوات بسيطة كالتالي:

الطريقة الأولى

أحضر وعاء به ثلج ماء مملح ومجمد وضعه أمام المروحة.

اضبط المروحة بحيث يتحرك هواؤها على الثلج.

استخدم زجاجة أو أكثر سعة الواحدة منها لتران واملأ 70% منها بالماء، و10% ملح، واترك الـ20 % الباقية فارغة للتمدد الذي سينتج عن التجميد.

ضع الزجاجات في الفريزر ثم ضعها في وعاء كبير، وضع مروحة يتوجه هواؤها عليها.

سيبرد الهواء المحيط بالزجاجتين فيما يبرد الثلج الذي بداخلهم وستحرك المروحة هذا الهواء عليك.

ويعمل الملح على تقليل درجة الحرارة التي يتجمد عندها الماء ما يتيح للثلج أن يصبح أكثر برودة بكثير.

ويمكن إعادة تجميد الماء والملح في الزجاجات كل ليلة واستخدامها باستمرار.

الطريقة الثانية

اصنع مكيف هواء بمروحة صندوقية ومبرد

قم بإزالة اللوحة الشبكية الأمامية للمروحة.

لف أنابيب نحاسية بقطر 1/4 بوصة (6 مم) في دوائر متحدة المركز، بدءًا من منتصف الجانب الخارجي للوحة، يبلغ قطر هذا الأنبوب الداخلي 1/4 بوصة (6 مم) وقطر خارجي يبلغ حوالي 3/ 8 بوصة (9.5 ملم).

أولاً، قم بتوصيل أحد طرفي الأنبوب بمركز اللوحة باستخدام روابط مضغوطة.

لف الأنبوب في دوائر متحدة المركز أكبر وأكبر، مع ترك مسافات بين الدوائر حوالي 3/8 بوصة (9.5 ملم)، قم بتوصيل الأنابيب باللوحة باستخدام روابط مضغوطة.

أعد توصيل اللوحة بالمروحة.

قم بتوصيل أحد طرفي قطعة من الأنابيب البلاستيكية الشفافة مقاس 3/8 بوصة (9.5 مم) بمضخة النافورة، يبلغ قطر هذا الأنبوب الداخلي 3/8 بوصة (9.5 مم) وقطره الخارجي حوالي 1/2 بوصة (12 مم).

قم بتوصيل الطرف الآخر بأي من طرفي الأنابيب النحاسية، قم بتمرير الأنابيب البلاستيكية فوق الأنابيب النحاسية وقم بتثبيتها بمشبك خرطوم.

قم بتوصيل قطعة أخرى من الأنابيب البلاستيكية بالطرف الآخر من الأنابيب النحاسية باستخدام مشبك خرطوم.

املأ المبرد بالماء المثلج، قم بلصق نهاية قطعة الأنبوب غير المتصلة بمضخة النافورة في الجزء السفلي من المبرد.

ضع مضخة النافورة في المبرد، مغمورة في الماء المثلج.

ضع منشفة أسفل المروحة لالتقاط التكثيف الذي يقطر من الأنابيب النحاسية.

قم بتوصيل مضخة النافورة وقم بتشغيل المروحة.

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