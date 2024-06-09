الامارات | تطبيق يقرأ لك.. ويعرض ملخصات 4000 كتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم تطبيق بلينكيست ملخصات للكتب من خلال عرض النقاط الرئيسية في الكتاب من خلال عدد من الصفحات يمكن قراءتها خلال 15 دقيقة فقط للكتاب الواحد.

ويحتوي التطبيق حالياً على ملخصات لأكثر من 4000 كتاب باللغة الإنجليزية في 27 مجالاً مختلفاً منها الصحة والثقافة والاقتصاد والحب والتكنولوجيا.

ويمكن للمستخدم البحث عن ملخص الكتاب الذي يريده من خلال كتابة عبارة البحث في خانة البحث الموجودة على واجهة التطبيق. ويضيف التطبيق ملخصاً لنحو 25 كتاباً جديداً أسبوعياً.

ويقسم التطبيق ملخص كل كتاب إلى فصول كثيرة يسمى الفصل منها «بلينك»، وكل فصل يحتوي على عنوان مفهوم وما بين خمس وسبع فقرات قصيرة. وينتهي الملخص بجملة من المحتوى الأساسي مع اقتراح بمزيد من القراءة.

وإذا استخدم المستخدم الإصدار مدفوع الاشتراك من تطبيق «بلينكيست» فإنه يستطيع أيضاً الاستماع إلى أغلب الملخصات كنصوص مسموعة. ولن يحتاج الاستماع إلى ملخص الفصل الواحد أكثر من أربع دقائق. ويتم تسجيل هذه النصوص باستخدام أصوات بشرية أحياناً أو أصوات كمبيوتر رقمية في أحيان أخرى.

ويمكن قراءة هذه الملخصات باستخدام برامج تصفح الإنترنت أو تطبيق بلينكيست على الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي. كما يمكن تنزيل الملخصات وقراءتها فيما بعد دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. في الوقت نفسه يتيح «بلينكيست» وضع الظلام وميقات النوم لهواة القراءة أو الاستماع أثناء التمدد في السرير.

ويمكن للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المجانية استقبال ملخص كتاب واحد يومي، لكنه لا يملك اختيار الملخصات التي تصل إليه.

ويتراوح الاشتراك الشهري في التطبيق بين 67ر6 و50ر7 يورو شهرياً وبين 99ر79 و90 يورو سنوياً.

ويعد «يلينكيست» سهل الاستخدام ويتيح واجهة مستخدم سهلة التصفح. وقام فريق من المؤلفين والمحررين بإنشاء التطبيق، بعد قراءة الكتب وتنقيحها لاستخراج رسالة لكل كتاب. كما يجرب التطبيق حالياً استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة لإعداد الملخصات.