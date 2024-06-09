الامارات | على طريقة الأفلام.. عصابة تسرق محل مجوهرات فاخرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرقت عصابة من اللصوص مجوهرات تقدر قيمتها بـ500 ألف يورو (540 ألف دولار) من متجر بولجاري للمجوهرات الفاخرة في روما.

واقتحم اللصوص فرعاً للمتجر الفاخر من خلال ثقب في الأرض عبر منزل مجاور، بحسب ما أظهرته تحقيقات الشرطة الأولية اليوم (الأحد).

وعلى الرغم من انطلاق نظام الإنذار قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، تمكن المهاجمون من الاختفاء قبل وصول الشرطة.

يشار إلى أن المتجر يقع في شارع كوندوتي، أحد شوارع التسوق التي تعرف بالمتاجر الفاخرة في العاصمة الإيطالية على مقربة من السلالم الإسبانية. واكتشف ثقب في الأرضية التي تربط المتجر وقبو مبنى مجاور.

ويأمل المحققون في التوصل لمعلومات من صور كاميرات المراقبة. وعلى الرغم من أن الشرطة قدرت مبدئياً قيمة المسروقات بـ500 الف يورو، فإن القيمة قد تكون أعلى بكثير.