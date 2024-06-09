كيف يؤثر تسوس أسنان الحامل على صحة الجنين؟.. تجنبي الأغذية الغنية بالسكريات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذيرات عديدة أطلقتها مجموعة من الأبحاث والدراسات الأجنبية للمرأة الحامل، بشأن عدم تأجيل علاج تسوس أسنانها أو مشكلات اللثة؛ لأن مسببات المرض تنتقل إلى الجنين، ما قد يسبب له مشكلات صحية عديدة طوال مراحل حياته، وفقًا لما نشرته مجلة نشرته مجلة «JAMA Network Open» الطبية.

انتقال العدوى إلى الجنين

يجب على المرأة الحامل عدم إهمال المشكلات الصحية التي تعاني منها قبل الحمل وخلال فترة الحمل، والتي منها مشكلات اللثة وتسوس الأسنان، حسب ما أكدته الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء والتوليد لـ«روسيا اليوم»، وذلك لأنه من المحتمل انتقال العدوى عبر الحبل السري إلى الجنين في الرحم، ما يجعل الطفل يعاني من تسوس الأسنان مع تطور نموّه.

في إطار هذا، أكدت الدكتورة مي أيمن، استشاري طب وجراحة الفم والاسنان، خلال حديثها لـ «الوطن»، ضرورة فحص النساء أسنانهن قبل اتخاذ قرار الحمل لعلاج كافة مشكلات التسوس واللثة؛ حتى لا تنتقل العدوى إلى الجنين في رحم أمه.

نصائح لتجنب تسوس الأسنان

ونصحت أيمن بضرورة إلتزام المرأة الحامل بمجموعة من العادات الصحية لتجنب تسوس مشكلات الأسنان، كالتالي:

- استخدمي فرشاة الأسنان والمعجون المركب من الفلورايد مرتين على الأقل يومياً.

- احرصي على استخدام خيط الأسنان يوميًا للتخلص من بقايا الطعام التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان، مع استعمال الغسول الفموي بعد استشارة الطبيب.

- تجنبي تناول الأغذية الغنية بالسكريات لتجنب تسوس الاسنان خلال فترة الحمل.

- احرصي على الكشف الدوري عن صحة اللثة والأسنان.