لا تتخيل شكله.. ما قصة أوسع شارع في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حصل شارع 9 دي خوليو في بوينس آيرس بالأرجنتين (9 يوليو) على الرقم القياسي في موسوعة جينيس، نظرا لأنه يعد أوسع شارع في العالم، حيث يبلغ طوله نحو 140 متر ويضم 16 مسار.

وكانت بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين تسمى "باريس أمريكا الجنوبية"، لذلك قررت السلطات المحلية تعزيز هذه السمعة من خلال بناء قطعة ضخمة من البنية التحتية مستوحاة من شارع الشانزليزيه في باريس، وفقا لموقع "odditycentral".

وأرادوا بناء شيئا كبير يثير إعجاب الجميع، لذلك قرروا بناء شارع عرضه ضعف عرض الشارع الفرنسي الشهير.

وكان مشروعا ضخما استغرق الانتهاء منه نحو نصف قرن، وفي عام 1980، تم الانتهاء من بناء الشارع، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لـ "أوسع طريق في العالم".

ولإنشاء شارع ضخم بهذا الشكل تم هدم 60 ألف متر مربع من العقارات الحضرية وتهجير آلاف السكان.

ولا يزال شارع 9 دي خوليو حتى الآن مصدر إعجاب الجميع، ويحتوي على 16 مسارا و4 مسارات إضافية لحافلات النقل العام، ومنطقة مركزية للمشاة، و7 أرصفة بين مسارات السيارات، لذا فإن اجتيازه يستغرق وقتا طويلا.

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