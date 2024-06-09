واقعة صادمة.. سقوط طائرة في جراج منزل وهذا ما حدث (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واقعة غريبة تمثلت في سقوط طائرة في جراج منزل.

وبحسب nypost ، تحطمت طائرة صغيرة في الفناء الأمامي لمنزل في كولورادو، ما دفع الجيران إلى الاندفاع لسحب الركاب الأربعة – بمن فيهم طفلان – من الحطام المشتعل، وفقًا لتقرير.

اصطدمت الطائرة Beechcraft 35 موديل عام 1969 بسياج وشجرة قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران في أحد أحياء أرفادا، حسبما ذكرت قناة KDVR .

وأصيب أربعة ركاب كانوا على متن الطائرة بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى محلي في ظروف غير معروفة، وفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، وقالت الشرطة إن اثنين من الضحايا من الأطفال .

وقال شهود عيان لقناة KDVR إن الجيران سارعوا للمساعدة في إخراج الأشخاص من الطائرة المحترقة.

كان راندي هامريك وزوجته داخل منزلهما عندما تحطمت الطائرة في جراج منزلهما، في البداية، اعتقدوا أن القطار قد خرج عن مساره عبر الشارع.

وأضاف: "رأينا الانفجار والتوهج من الخارج وقلنا: حسنًا، انتظر لحظة".

قال هامريك إنه يعتقد أن منزله قد ينهار، :"شعرت وكأنها تسقط. أعني أنها كانت عنيفة إلى هذا الحد".

ولم يصب هو أو زوجته.

وقال المسؤولون إن الطيار، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أقلع من مطار سينتينيال جنوب دنفر متجهًا إلى مطار روكي ماونتن ميتروبوليتان الذي لا يبعد كثيرًا عن موقع التحطم عندما واجه مشاكل في المحرك بعد حوالي 15 دقيقة من المغادرة.

اتصل الطيار ببرج مراقبة الحركة الجوية في مقاطعة جيفرسون وطلب الهبوط الاضطراري بعد رؤية علامة انخفاض ضغط الزيت تضيء.

وبعد لحظات أبلغ الطيار عن انقطاع شديد في الطاقة وأخبر البرج أنهم لن يصلوا إلى المطار وسوف "يضعونه" حيثما استطاعوا.

وفقد البرج الاتصال بالطائرة بعد فترة وجيزة.

وقال المسؤولون إن الطيار حاول الهبوط في شارع الحي السكني، لكن الجناح الأيسر للطائرة اصطدم بشجرة كبيرة ما أدى إلى انزلاق الطائرة على الطريق واصطدامها بشاحنة قبل أن تتوقف في الفناء الأمامي لمنزل هامريكس.

وقال أليكس ليمشكو، محقق الحوادث ، لـ KDVR: "أنا متأكد من أن ما كان يدور في ذهن الطيار هو أنني أرى طريقًا، وأحتاج إلى إنزال هذه الطائرة، فلنجربها".

يُظهر الفيديو وصول المستجيبين إلى مكان الحادث حيث اشتعلت النيران في حطام الطائرة في الحديقة الأمامية.

تم إخماده بسرعة ولكن بعد ساعات اشتعلت فيه النيران مرة أخرى لفترة وجيزة.

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