أغرب جنازة.. سيدة تحول وفاة زوجها إلى احتفالية كبيرة- شاهد ماذا فعلت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غريب، حولت امرأة أمريكية تدعى كاثي يونج جنازة زوجها إلى احتفال ووزعت فيه الحلوى والأطعمة المفضلة له مثل رقائق البطاطس.

وبعد وفاة زوجها "براندون" 39 عاما، نتيجة إصابته بالسكتة الدماغية ألغت مراسم الجنازة المعتادة وأقامت أخرى مختلفة وغير تقليدية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضحت البالغة من العمر 40 عاما أنها لا تريد أن يصاب أطفالها الثلاثة وهم: "إليانور" 12 عاما، و"كلايد" 10 سنوات، و"إنجريد" 8 سنوات بصدمة نفسية وحزن واكتئاب بسبب جنازة والدهم.

وتابعت كاتي أنها في كل مرة كانت تخطط لإقامة جنازة تقليدية لزوجها كانت تشعر بمرض جسدي، وأشارت إلى أن هذا الأمر كان بمثابة تعذيب لأطفالها.

واحتوت الجنازة على 500 ضيف وتم توثيقها ومشاركتها على تطبيق "تيك توك" من أحد أصدقائها.

وقالت كاتي إنها شعرت بسعادة غامرة، لأن أطفالها قضوا يومهم وهم سعداء ويبتسمون بدلا من البكاء، وبالتالي سيكون لديهم ذكريات سعيدة من جنازة والدهم بدلا من أن تكون مؤلمة.

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