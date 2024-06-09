عدو خفي في مطبخك.. مكون غذائي يهددك بالجلطة الدماغية وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يسبب نقص الأكسجين والمواد المغذية في خلايا الدماغ.

ولكن، هل تعلم أن هناك مكونا غذائيا شائعا يُزيد خطر الإصابة بجلطات الدماغ؟

كيف يزيد الملح خطر الإصابة بجلطة الدماغ؟

يؤدي الصوديوم الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم، ما يزيد حجم الدم في الأوعية الدموية، والضغط على جدران الشرايين، وبالتالي يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم، وفقا لموقعي "livescience"، وmayoclinic".

كما يسبب تراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم إلى الدماغ، ومن ثم الإصابة بجلطة دماغية.

أعراض تحذيرية للجلطة الدماغية:

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين.

خدرأو تنميل في الذراع أو الساق.

شلل في الوجه.

تدلي أحد جانبي الفم عند الإبتسامة.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

الصداع الشديد.

القيء.

الدوار.

صعوبة في المشي.

عوامل الخطر:

ارتفاع ضغط الدم.

تدخين السجائر.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

السكري.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.

فشل القلب.

طرق الوقاية من جلطات الدماغ:

التحكم في ضغط الدم والكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من استهلاك الكحول.

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