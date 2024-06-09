تهمة غريبة لـ "يوتيوبر".. لن تتوقع ما فعله - ممارسة سلوك غير لائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أتهم يوتيوبر جزائري يدعى "محمد رمزي" بتهمة ممارسة سلوك غير لائق وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين لقيامه بمعانقة أشخاص عشوائيين في الشارع لنشر السلام والإيجابية.

وأثار البالغ من العمر 30 عاما حالة من الغضب بعدما نشر هذا المقطع المستوحى من يوتيوبر أوروبي شهير.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والغضب في الجزائر، ولم يكن حتى اعتذار محمد قادرا على إيقاف التهم الوشيكة ضده.

وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءته من جميع التهم، لكن قضيته أحيلت بعد ذلك إلى مجلس القضاء الجزائري بعد أن استأنفت النيابة العامة القرار وأدين هذه المرة.

واتهمت النيابة "رمزي" بممارسة السلوك غير اللائق، وبموجب قرار المحكمة، يتعين عليه قضاء شهرين في السجن ودفع غرامة قدرها 5 ملايين دينار (37 ألف دولار).

وبعد أن أثارت فيديوهاته ضجة كبيرة في الجزائر، أصدر اليوتيوبر اعتذارا، موضحا أن كل ما كان يقصده هو نشر السلام والحب من خلال فيديوهاته.

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