ما سر الشعور برائحة كريهة بعد تناول الحلبة؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الحلبة باعتبارها مشروبا يمنح الجسم فوائد عديدة، لكن هل تعرف سر الشعور برائحة كريهة بعد تناولها؟.

وبحسب موقع Healthline، فإن الحلبة تسبب زيادة إفراز العرق، لاحتوائها على نسبة عالية من الفسفور، وهو من المعادن التي تعمل على زيادة توليد الطاقة بالجسم ويسهل الحركات العضلية.

وبمجرد تناول الحلبة يزيد معدل حرق السعرات الحرارية بالجسم نتيجة زيادة معدل الطاقة لدينا، وهو ما ينتج عنه زيادة التعرق مصحوبا برائحة كريهة.

سر الرائحة الكريهة

يحصل الجسم على جرعات عالية من الفسفور عند تناول الحلبة بكميات كبيرة، ما يزيد من معدل الطاقة ومن ثم التعرق الزائد ، ويتسبب ذلك في طرد السوائل من الجسم عن طريق البول ما يسبب الرائحة الكريهة .

رائحة العرق والبول الكريهة التي قد تنتج عن تناول الحلبة لا تستمر سوى بضع ساعات أو أقل حسب الكمية التي تم تناولها، لذلك يجب تناولها باعتدال، وشرب كوبين فقط يوميا على أقصى تقدير.

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