زيت الخروع ينبوع جمال البشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

زيت الخروع بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، حيث يساعد على التمتع ببشرة نقية مفعمة بالشباب والحيوية من ناحية، ويمنح الشعر مظهراً لامعاً وملمساً ناعماً من ناحية أخرى.

وأوضح مركز الصحة بألمانيا أن زيت الخروع يعمل على ترطيب البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين، ويحارب التجاعيد ويُهدىء مواضع التهيج والتورم، ويصغر حجم المسام، ويسهم في الحصول على بشرة نقية تخلو من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء، وتتمتع بمظهر مشدود ورقيق ينطق بالشباب والأنوثة. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد في محاربة الهالات السوداء، ويعمل على تقوية الأظافر.

فروة الرأس

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الخروع على تعزيز صحة فروة الرأس بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفطريات، وعلى تغذية الشعر وترطيبه لحمايته من الجفاف وما يترتب عليه من تقصف وتساقط، ويمنحه ملمساً ناعماً ومظهراً لامعاً، إلى جانب تعزيز نمو الحواجب والرموش.