طريقة عمل سماش الفلافل.. بمذاق خيالي مختلف عن التقليدي وبأقل مجهود

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد سماش الفلافل أحدث «تريند» فيما يخص المطبخ، وهو عبارة عن طبقة رفيعة على الفلافل، مفرودة على الخبز بشكل مختلف، إلا أنها تتميز بمذاق لذيذ، بسبب الإضافات التي توضع عليها، لتغير تمامًا من ساندوتش «الطعمية» التقليدي.

أوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لعمل سماش الفلافل.

المقادير

خبز لبناني سليم ويمكن استخدام الخبز البلدي في حال عدم توفره، أو استخدام أي نوع.

عجينة فلافل جاهزة على القلي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو أي نوع زيت.

2 خيار مبشور أو شرائح رفيعة.

2 حبة طماطم مقطع شرائح أو مكعبات صغيرة.

شرائح خس مقطع.

شرائح مخلل خيار أو مخلل لفت.

3 ملاعق طحينة أو حمص محضر مطحون.

طريقة عمل سماش الفلافل