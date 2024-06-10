طريقة عمل سماش الفلافل.. بمذاق خيالي مختلف عن التقليدي وبأقل مجهود

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
يعد سماش الفلافل أحدث «تريند» فيما يخص المطبخ، وهو عبارة عن طبقة رفيعة على الفلافل، مفرودة على الخبز بشكل مختلف، إلا أنها تتميز بمذاق لذيذ، بسبب الإضافات التي توضع عليها، لتغير تمامًا من ساندوتش «الطعمية» التقليدي.
أوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لعمل سماش الفلافل.
المقادير
- خبز لبناني سليم ويمكن استخدام الخبز البلدي في حال عدم توفره، أو استخدام أي نوع.
- عجينة فلافل جاهزة على القلي.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو أي نوع زيت.
- 2 خيار مبشور أو شرائح رفيعة.
- 2 حبة طماطم مقطع شرائح أو مكعبات صغيرة.
- شرائح خس مقطع.
- شرائح مخلل خيار أو مخلل لفت.
- 3 ملاعق طحينة أو حمص محضر مطحون.
طريقة عمل سماش الفلافل
- الخطوة الأولى تجهيز أرغفة الخبز، بدهن كل رغيف من الزيت، ثم إضافة طبقة من عجينة الفلافل وفردها جيدًا، بحيث تصبح طبقة رفيعة، ثم تدهن بالزيت.
- تحضر طاسة أو وعاء ويوضع فيه كمية قليلة من الزيت، ويوضع رغيف ويضغط عليه، حتى تنضج الفلافل، أو تحصل على لون ذهبي، وهكذا حتى تنتهي كل الكمية، ثم يوضع قطع الخيار والطماطم والخس والطحينة ويلف ويقسم إلى جزئين.