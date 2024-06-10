لايف ستايل

هذه الحقيبة موضة صيف 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تمثل الحقيبة من قماش الكانفاس نجمة الموضة النسائية في صيف 2024، حيث سجلت حضوراً قوياً في تشكيلات الماركات العالمية مثل ديور، وغوتشي، وفالنتينو.

وأوضحت مجلة "Elle" أنها تمتاز بالمتانة والعملانية، وتطل هذا الصيف بأحجام وبموديلات متنوعة مثل حقيبة اليد، أو الكتف أو حقيبة كروس.

وأضافت المجلة أنها مناسبة لإطلالة العمل والشاطئ على حد سواء، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتألق بتطعيمات جلدية لإضفاء طابع فخم عليها.

ويمكن تنسيقها مع بنطال جينز أو فستان صيفي يكتسي باللون الأبيض أو بنطال كتان أنيق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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