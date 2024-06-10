هذه الحقيبة موضة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تمثل الحقيبة من قماش الكانفاس نجمة الموضة النسائية في صيف 2024، حيث سجلت حضوراً قوياً في تشكيلات الماركات العالمية مثل ديور، وغوتشي، وفالنتينو.

وأوضحت مجلة "Elle" أنها تمتاز بالمتانة والعملانية، وتطل هذا الصيف بأحجام وبموديلات متنوعة مثل حقيبة اليد، أو الكتف أو حقيبة كروس.

وأضافت المجلة أنها مناسبة لإطلالة العمل والشاطئ على حد سواء، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتألق بتطعيمات جلدية لإضفاء طابع فخم عليها.

ويمكن تنسيقها مع بنطال جينز أو فستان صيفي يكتسي باللون الأبيض أو بنطال كتان أنيق.