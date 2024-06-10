كيف يؤثر الثوم على مستوى السكر والكوليسترول في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق باحثون في الصين في 173 دراسة سريرية وورقة بحث، لمعرفة آثار الثوم على مستويات الدهون والجلوكوز في الدم لدى البشر.

وتضمنت التجارب السريرية قياس تأثير مسحوق الثوم، وزيت الثوم، ومكملاته، بحسب "نيوز مديكال".

وشملت الدراسات السريرية 1567 مشاركاً من دول مختلفة، مثل كندا والولايات المتحدة وكوريا وإيران وباكستان والهند وروسيا وبولندا والبرازيل والدنمارك، وامتدت فترة التدخل لاستخدام مكملات ومستخلصات الثوم من 3 أسابيع إلى عام واحد.

وكانت لدى المشاركين حالات صحية مختلفة مثل ارتفاع شحميات الدم، ومرض السكري من النوع 2، ومرض الشريان التاجي، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، واحتشاء عضلة القلب، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة تكيس المبايض، وكان بعضهم بلا أمراض.

وأظهرت النتائج أن الثوم بمنتجاته،حسّن مستويات مؤشرات استقلاب الجلوكوز، ومستوى الهيموجلوبين في الدم، ومستوى الكوليسترول بشكل كبير.