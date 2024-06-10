للوقاية من حصى الكلى.. أطعمة يجب تجنبها وأخرى تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - حصوات الكلى حالة مؤلمة يمكن أن تسبب ألما شديدا في أسفل الظهر، أو البطن، أو الجانب، مع الغثيان والقيء والحمى، ووجود دم في البول والتبول المتكرر.

وتتمثل بعض عوامل الخطر الشائعة في حصوات الكلى في الجفاف، والسمنة، والنظام الغذائي غير الصحي، واستهلاك بعض الأدوية أو المكملات الغذائية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، بحسب ديلي ميل.

وينصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة، التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الحصوات، وهي أطعمة غنية بالأكسالات.

ومن أهم الأغذية التي يجب الحد منها هي، السبانخ، والشمندر، والبطاطا الحلوة، والبقوليات، والشوكولا، والفول السوداني.

ومع ذلك، فإن الجمع بينها ومصادر الكالسيوم يمكن أن يساعد الجسم على التعامل مع الأكسالات ومنع تكوين حصوات الكلى.

ويجب أيضا الحد من تناول الملح، لأن محتوى الصوديوم العالي يزيد تراكم الكالسيوم في البول، وقد يزيد البروتين الحيواني أيضاً فرص الإصابة بحصوات الكلى، ويمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين سي، إلى الضرر بالكليتين، أيضا، كما يجب الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، خاصة المشروبات الغازية، والوجبات السريعة.

وللوقاية من حصى الكلى، يجب الحرص على السوائل، خاصة الماء طوال اليوم، كما تساعد الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على الحد من فرص تكونها.

ويؤدي تناول كمية كافية من الكالسيوم إلى تنظيم مستويات الأكسالات، ولضمان امتصاصه من الجسم يجب الحصول على الاحتياجات اليومية من فيتامين "د".