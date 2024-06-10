هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول معا عند تناول الحلاوة الطحينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الحلاوة الطحينية لمذاقها اللذيذ، ولكن يجهلون تأثيرها على مستويات الكوليسترول والسكر.

وبحسب ما ذكره موقعي demirbasmachine،livestrong، إليك ما يحدث في الكوليسترول والسكر عند تناول الحلاوة الطحينية.

تأثير الحلاوة الطحينية على مستويات السكر في الدم

يعد السكر من المكونين الرئيسيين للحلاوة الطحينية، تزيد السكريات المضافة من عدد السعرات الحرارية في النظام الغذائي دون توفير أي عناصر غذائية أساسية.

ولهذا السبب تسمى هذه السعرات الحرارية غالبًا بالسعرات الحرارية "الفارغة". يمكن للأطعمة الغنية بالسكر أن تزاحم الأطعمة المغذية الأخرى وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، كما أنها ترفع مستويات السكر في الدم، هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تأكل الحلاوة الطحينية، ولكن يجب أن تستمتع بها فقط في بعض الأحيان وباعتدال، لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى خطر الإصابة بالسكري.

تأثير الحلاوة الطحينية على مستويات الكوليسترول في الدم

يدخل في صنع الحلاوة الطحنية الزيت والدقيق والسكر، مما يزيد من دهون الجسم، والدهون المشبعة التي تلحق الضرر بصحة الجسم، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بارتفاع في مستويات الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن ارتفاع السعرات الحرارية في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالسمنة التي تلحق الضرر بصحة القلب وتؤثر سلبًا على كافة الأعضاء الداخلية للجسم، لذا يفضل تجنب الإفراط في تناولها وأن تكون الكميات بسيطة للغاية.

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