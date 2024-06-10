كيف يؤثر تسوس أسنان المرأة الحامل على الجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت طبيبة الأسنان أناستاسيا جوليكوفا، أنه على المرأة التي تخطط للحمل، عدم تأجيل علاج أسنانها لأن تسوس أسنان الأم يؤثر في صحة أسنان الطفل مستقبلا.

وتقول: "يؤكد الباحثون انتقال مسببات أمراض اللثة عبر الحبل السري إلى الجنين في الرحم، أي أن الطفل، وهو لا يزال في بطن أمه، يكون مصابا بالفعل بأمراض الأسنان"، بحسب جازيا رو.

ووفقا لها، تحدث العدوى داخل الرحم طوال فترة الحمل، وعلى هذه الخلفية، قد تظهر أسنان الطفل وهي متسوسة.

ومن جانبها تؤكد الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء والتوليد أن على النساء فحص الأسنان سنويا وعلاجها، كما يجب عدم إهمال المشكلات الصحية الأخرى، قبل الحمل وخلال فترة الحمل.