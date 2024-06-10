هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير القصب.. كيف يؤثر على مستويات السكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

عصير القصب مشروب غني بالعناصر الغذائية والعديد من الفوائد الصحية، وتناوله باعتدال يُمكن أن يُقدم لجسمك العديد من المزايا.

حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، يذكر لـ"الخليج 365" بعض التأثيرات التي تحدث لجسمك عند شرب عصير القصب.

مصدر غني بالطاقة

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة للجسم.

يُساعد ذلك على تحسين وظائف الدماغ، ويزيد من النشاط البدني، ويُحسّن من الحالة المزاجية.

غني بالفيتامينات والمعادن

عصير القصب مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل: الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين ب 1، وفيتامين ج.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يُساعد عصير القصب على تحسين عملية الهضم، بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، كما يُساهم في تنظيم حركة الأمعاء ومكافحة الإمساك.

يدعم وظائف الكبد

يُعتقد أن عصير القصب يُساعد على تحسين وظائف الكبد، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

كما يُساعد في طرد السموم من الجسم، وتحسين صحة الكبد بشكل عام.

يقوي جهاز المناعة

يُعزّز عصير القصب مناعة الجسم، بفضل محتواه العالي من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، يُساعد ذلك على مقاومة الأمراض والعدوى.

يحسّن صحة البشرة والشعر

يُساهم فيتامين أ وفيتامين ج الموجودان في عصير القصب، في تحسين صحة البشرة والشعر، كما يُساعد على ترطيب البشرة، ومنع ظهور التجاعيد.

يُنظم مستويات السكر في الدم

يُعتقد أن عصير القصب، يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على بعض المركبات التي تُحسّن من حساسية الأنسولين.

يُحافظ على صحة القلب

يُساعد عصير القصب على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُساعد في إنقاص الوزن

يُمكن أن يُساعد عصير القصب، علي إنقاص الوزن، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تُشعرك بالشبع لفترة أطول.

يُحسّن من الحالة المزاجية

يُعتقد أن عصير القصب، يُساعد على تحسين الحالة المزاجية، ومكافحة التوتر والقلق.

نصائح طبية مهمة عند تناول عصير القصب

تناول عصير القصب باعتدال

لأنّه يحتوي على نسبة عالية من السكريات.

يُنصح باختيار عصير القصب الطازج

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