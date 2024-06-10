هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تراكم الكوليسترول في الجسم قد يسبب انسداد الشرايين والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

ويسهم تناول المانجو بانتظام في تقليل مستويات الدهون وانخفاض الكوليسترول في الدم، وذلك بفضل محتواها على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والبكتين وفيتامين سي، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"thedailystar".

فوائد أخرى لتناول المانجو

تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من عسر الهضم.

محاربة فقر الدم.

- تعزيز الذاكرة والحفاظ على نشاط الخلايا.

- تحسين المزاج.

- تقليل التوتر.

- خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

- فقدان الوزن والوقاية من السمنة.

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