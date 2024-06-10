تحذير من الإفراط في الخوخ.. هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الخوخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لكن الإفراط في تناوله قد يُؤثر سلبًا على ضغط الدم.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الخوخ فاكهة محملة بالفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجسم، ومنها البوتاسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الإفراط في تناول الأشياء بصفة عامة غير مفضل، والخوخ من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، ووجود هذا العنصر في الجسم يحسن من صحة القلب ويساعد على ارتخاء الأوعية الدموية، كما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم المرتفع.

وأوضحت أنه رغم فوائد البوتاسيوم، إلا أن وجوده بنسبة كبيرة في الدم يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وبالتالي التعرض لهبوط حاد، ودوخة، وضبابية العين.

ما النسب المسموح بتناولها من الخوخ يوميا؟

ونصحت بتناول من حبة إلى حبتين يوميا، منعا للإصابة بانخفاض حاد في ضغط الدم، او الإصابة بالإسهال، أو الغثيان أو القيء، أو سوء الهضم.

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