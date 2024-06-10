طريقة عمل الستيك بصوص الليمون.. «حضريها لأسرتك في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ستيك اللحم من الأطباق الرئيسية المهمة على السفرة، وتتفنن ربات المنازل في إعداده بطرق مختلفة ليصبح الطبق المفضل لأفراد العائلة على وجبة الغداء، وفيما يلي طريقة عمل الستيك المشوي على خطى الشيف سالي، بصوص الليمون والزبدة والثوم.

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الليمون

8 شرائح ستيك لحم.

½ كوب زبدة طرية.

½ كوب ماء.

¼ كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مقطع.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة صغيرة بودرة فلفل أبيض.

½ ملعقة صغيرة فلفل حار مجفف مجروش.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود والكزبرة وبودرة الثوم والفلفل الأبيض والحار، ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة.

يوضع عصير الليمون والملح والفلفل على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي.

يرفع من على النار ثم تُضاف الزبد، وقلبي حتى تذوب.

يضاف البقدونس وقلبي جيدًا.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

توضع شرائح اللحم في صينية، ثم صبي الماء في قاع الصينية.

توضع الصينية في الفرن لمدة 50 دقيقة.

اخرجي الصينية، ثم اشوي شرائح اللحم على الشواية الكهربائية لمدة 3 دقائق لكل جهة.

ضعي اللحم في طبق التقديم، وقدميه مع صوص الليمون والزبد.