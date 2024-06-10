هذا ما يحدث لمستوى الكوليسترول في جسمك عند تناول العكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

العكاوي نوع من الأطعمة الشعبية في العديد من الثقافات حول العالم، خاصة في الدول العربية، ولكن ما تأثيرها على صحة الجسم والكوليسترول؟

محتوى الكوليسترول

سعيد شلبي استشاري الباطنة يقول لمصراوي، إن العكاوي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وتُعدّ العكاوي مصدرًا غنيًا بالكوليسترول، حيث تحتوي على نحو 250 ملليجراما من الكوليسترول لكل 100 جرام.

الدهون المشبعة، تحتوي العكاوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تُساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

تأثيرها على صحة القلب

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: تناول كميات كبيرة من الكوليسترول والدهون المشبعة.

يُمكن أن يُؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم

قد تُسهم الدهون المشبعة في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب.

فوائد محتملة

البروتين: العكاوي مصدر غني بالبروتين، الذي يُساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

الفيتامينات والمعادن: تحتوي العكاوي على بعض الفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين ب 12، والحديد، والسيلينيوم.

نصائح مهمة عند تناول العكاوي

يُنصح بتناول العكاوي باعتدال، وعدم الإفراط في تناولها.

يُفضل طهي العكاوي بطرق صحية مثل: الشوي أو السلق، وتجنب القلي أو إضافة الكثير من الدهون.

النظام الغذائي، يجب الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

لموازنة تأثير الكوليسترول والدهون المشبعة.

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