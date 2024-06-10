لن تتوقع ما وجدته امرأة في غرفتها بعد استيقاظها من نومها.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أُصيبت امرأة بريطانية بصدمة شديدة بعدما استيقظت من نومها، واكتشفت لص متسلل داخل غرفة نومها.

وبمجرد أن شعرت بوجوده، بدأت بالصراخ بصوت عا، ما أثار ذعره ودفعه إلى الهروب، وفقا لموقع "chroniclelive".

وعلى الفور، اتصلت المرأة بالشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث في غضون دقائق قليلة، وقُبض على اللص.

وأثناء التحقيق، كشف "ستيفن ليتش" أنه اقتحم منزل الضحية في "نيوكاسل أبون تاين" ببريطانيا بعد كسر نافذة الطابق الأرضي، وقام بتفتيش المنزل وسرقة بعض المجوهرات والمال، وهاتف آيفون.

وقال ضابط الشرطة "إيان كوك" إن المرأة خرجت وعادت إلى المنزل واستيقظت صباحا لترى المتهم في غرفة نومها وهو يحمل حقيبة على كتفه".

وأوضحت الضحية أن الحادث كان كابوسا حقيقيا، وأنها تشعر "بانتهاك خصوصيتها"، وتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لذلك.

قالت محامية السارق "بينى هول" إن ليتش عاد إلى تعاطي المخدرات بعد أن أصبح بلا مأوى، ما أدى إلى ارتكابه الجريمة.

وأضافت: "لا شك أن تعاطي المخدرات يفسر سبب ارتكاب ليتش لهذه الجرائم، لكن هذا لا يبرر تصرفاته بأي حال من الأحوال".

وتابع ضابط الشرطة أن البالغ من العمر العمر 36 عاما ارتكب سلسلة من عمليات السطو، حيث نفذ عمليات سرقة شاحنة نقل واقتحم غرفة نوم امرأة في منتصف الليل، بالإضافة إلى، اقتحام منطقة تحتوي على مبنى خاص بالطلاب ومكاتب عمل.

وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، كشفت السجلات الجنائية عن 37 إدانة سابقة لليتش في 62 جريمة، كان الكثير منها يتعلق بعمليات سطو.

وما زال التحقيق جار في الحادث.

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