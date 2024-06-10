سيدة تتجرد من مشاعر الأمومة وتحاول بيع ابنها.. لن تتخيل السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة الأوكرانية القبض على أم وهي تحاول بيع ابنها البالغ من العمر عامين مقابل مبلغ ضخم من المال.

وأرادت البالغة من العمر 19 عاما بدء مشروع تجاري لذا لجأت إلى هذه الحيلة السيئة، بحسب ما ذكرت صحيفتا "ذا صن" و "ميرور" البريطانيتين.

وتواجه الأم الأوكرانية عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدينت بمتاجرة طفلها.

وأوضحت الشرطة أن الأم لم تكن ترغب في رعاية ابنها، لذلك قررت بيعه واستخدام المال لفتح مشروعها الخاص.

وحاولت بيع طفلها إلى أحد أقاربها، وفي الوقت المتفق عليه مع الطرف الآخر جاءت إلى المكان، ولكن قبضت الشرطة عليها أثناء تلقيها المال.

وتم تسليم الصبي إلى هيئة الخدمات الاجتماعية في أوكرانيا، والأطباء يعتنون به بشدة.

وعثرت الشرطة في مكان إقامة المتهمة على مبلغ مالي ضخم حوالي 19000 ألف جنيه إسترليني، واحتجزت لمدة 60 يوم على ذمة التحقيقات.

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