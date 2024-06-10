الأولى في العالم.. مغربية محجبة تنافس 9 مرشحات على لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - مسابقة ملكة جمال Fanvue Miss AI، أول مسابقة ملكة جمال في العالم للعارضات الإناث الناتجات بالذكاء الاصطناعي، إذ أن التحكيم يكون على أساس الجمال ونفوذ وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام منشئهن لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وبرزت ضمن المرشحات المغربية المحجبة والتي تمكتت من الوصول إلى المراحل النهائية من مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة تضم 10 أسماء من كل أنحاء العالم.

تم الإعلان عن المسابقة في الأصل في أبريل 2024 بواسطة Fanvue، وهي منصة قائمة على الاشتراك للمبدعين، وتصدرت أول مسابقة ملكة جمال في العالم للصور الرمزية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار الدولية وأثارت الجدل عبر الإنترنت.

ولكن استنادا إلى شعبية نماذج الذكاء الاصطناعي مثل أيتانا لوبيز وإيميلي بيليجريني على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا النوع من الأحداث كان لا بد أن يحدث في مرحلة ما.

تم تقديم حوالي 1500 فتاة من إنتاج الذكاء الاصطناعي من قبل مبدعين من جميع أنحاء العالم، لكن 10 منهن فقط وصلن إلى القائمة النهائية، بحسب odditycentral.

ومن المتوقع أن تفوز المتسابقات الثلاثة الأوائل بجوائز إجمالية قدرها 20 ألف دولار، ومن المتوقع أن يحصل مبتكر المتوجة بملكة جمال الذكاء الاصطناعي على 5000 دولار.

لكن هذا الحدث يدور حول أكثر من مجرد جوائز نقدية، حيث إن الفوز بأول مسابقة ملكة جمال في العالم لعارضات الأزياء اللاتي أنشأن الذكاء الاصطناعي لا بد أن يفتح فرصًا جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

وقال ويل مونانج، المؤسس المشارك لـ Fanvue: "ما فعلته الجوائز هو الكشف عن المبدعين الذين لم يكن أحد منا على علم بقصصهم الدرامية المقنعة، إلى جانب المبدعين الموهوبين الذين يقفون وراءهم في إنشاء محتوى لمعجبيهم". "هذا هو جمال مساحة منشئي الذكاء الاصطناعي. إنها تمكن الأشخاص المبدعين من دخول اقتصاد المبدعين من خلال إبداعاتهم التي أنشأها الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أن يكونوا الوجه بأنفسهم.

لا تزال التكنولوجيا غير مثالية، حيث لا يزال من السهل التعرف على معظم النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنها "مزيفة"، لكن التكنولوجيا تتطور بسرعات مذهلة.

على الرغم من شعبية الصور الرمزية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، فقد نالت مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي الأولى في العالم نصيبها من الانتقادات من الأشخاص الذين اتهموها بزيادة تفاقم معايير الجمال غير الواقعية التي وضعتها وسائل التواصل الاجتماعي.

المتأهلون العشرة للتصفيات النهائية

1. كنزة ليلى

مغربية، هدفها المساهمة في تمكين المرأة في المغرب والشرق الأوسط، يتابعها 192 ألفا على إنستجرام.

وتمكنت كنزة المحجبة من الوصول إلى المراحل النهائية من مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة تضم 10 أسماء من كل أنحاء العالم.

2. علياء لو

ممثلة ومخرجة أفلام بايانية الأصل برازيلية الهوية، تقول منشئتها إن هدفها رفع صوت الأقليات في البرازيل.

3. أوليفيا سي

داعية برتغالية تقول منشئتها إن هدفها التوصل إلى وحدة بين العالمين الرقمي والطبيعي، بأسلوب حياة يمهد الطريق لمستقبل تتعايش فيه العوالم في وئام جميل، لها 10 آلاف متابع على انستجرام.

4. آن كردي

ناشطة تستخدم منصتها بصورة شابة سمراء تروج للسياحة والتاريخ والثقافة. لها 9.8 آلاف متابع على انستجرام.

5. زارا شاتافاري

أصلها من الهند ابتكرت لتكون وجهاً مؤثراً لمكمل طبيعي صحي، لها 5 ملايين متابع على انستجرام.

6. أيانا قوس قزح

أصلها من رومانيا وهدفها الدفاع عن حقوق المنبوذين والتشجيع على تعزيز الحب والمساواة في الحقوق والسلام.

7. لالينا

يُعرف منشئها أنها عارضة عاشقة فرنسية رسائلها العاطفية تسحر القلوب. هدفها تسهيل التعاون وتعزيز التفاهم بين الثقافات لها 93.2 ألف متابع على انستجرام.

8. سيرين آي

تركية الأصل، شرسة، وتتعامل مع المصاعب بقلب بارد وناعم، وهمها الدفاع عن حقوق الأطفال المحتاجين.

9. أسينا إيليك

نجمة تركية تستخدم سحرها وجمالها لإشراك متابعي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

10. إليزا خان

واحدة من أوائل المؤثرات في الذكاء الاصطناعي من بنجلاديش. وتؤدي عروض أزياء مواكبة لأحدث اتجاهات الموضة.

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