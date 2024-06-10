مراسلة تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة.. هذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

واجهت مراسلة قناة "NewsNation" الأمريكية، "كيلي ماير" موقفا محرجا على الهواء مباشرة خلال بث برنامج "CNBC"، بينما كانت تستعد لإجراء بث مباشر.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائر وهو ينقض على إطار الكاميرا ويجلس لفترة وجيزة على رأس مراسلة البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" وموقع "ndtv"، صرخت "كيلي " فور هبوط الطائر قائلة "يا إلهي"، وعلى الرغم من محاولتها الحفاظ على هدوءها، إلا أنها لم تتمكن من منع نفسها من الضحك.

ولم تتعرض ض لأي إصابات جسدية، لكنها شعرت بالخوف والدهشة من هذا الحادث الغريب.

وقالت كيلي: "شعرتُ بشيء يهبط على رأسي، وعندما رفعت يدي لِأمسك به، اكتشفتُ مخالب صغيرة أعلى فروة رأسي".

أثار المقطع تفاعلا بين المستخدمين، وحصد على أكثر من 930 ألف مشاهدة على منصة "X"، "تويتر" سابقا.

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