صور فستان أثار الجدل.. صنع من الخيش على طريقة مارلين مونرو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال الساعات الماضية أثارت فتاة من محافظة الغربية بمدينة طنطا تدعى "ديانا يوسف" حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ارتدائها فستان مصنوع من "الخيش".

وكشفت خلال استضافتها في برنامج "هي وهما" وتقدمه الإعلامية "أميرة عبيد" عبر قناة "الحدث اليوم" أنها تفضل القيام بالأمور المختلفة التي تثير الجدل.

وأوضحت"ديانا" أن فكرة الفستان تعود إلى مصممة الأزياء "رحمة خطاب"، والهدف منه هو إيصال رسالة أنها قادرة على تصميم فساتين من أي شيء، كما أنها تفضل الأشياء المختلفة.

واستوحت رحمة فكرة فستان الخيش من عارضة الأزياء الأمريكية مارلين مونرو.

وأوضحت صاحبة الفستان الخيش أنها تلقت الكثير من التعليقات السلبية.

وأشارت مصممة فستان الخيش أن أن الفستان لا يصلح للمحجبات، لأن فكرته تحتاج إلى فتاة جريئة.

وأوضحت رحمة أنها تعرضت لانتقادات كثيرة من المواطنين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تستهدف تصدر التريند لتسويق البراند الخاص بها.

وقالت المصممة: "لم أقصد إستفزاز مشاعر الناس واستقبلنا كومنتات سلبية كثيرة جدا وتعرضت لهجوم غير طبيعي من الناس".

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