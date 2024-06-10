بسبب وزنها الزائد.. فتاة تواجه "حملة تنمر" رغم فوزها بلقب ملكة جمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

واجهت فتاة أمريكية تُدعى سارة ميليكين، حملة من التنمر على الإنترنت بعد تتويجها بلقب ملكة جمال أمريكا الوطنية، وذلك بسبب وزنها الزائد.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، واجهت سارة، البالغة من العمر 23 عاما، سخرية وانتقادات بسبب وزنها الزائد، حيث اعتبر البعض تتويجها لا يتوافق مع معايير الجمال التقليدية.

ورغم الانتقادات، دافعت سارة عن نفسها مؤكدة أهمية الثقة بالنفس وقبول الذات، بغض النظر عن المظهر الخارجي.

توجت عارضة الأزياء من أتمور بولاية ميريلاند الأمريكية، بلقب ملكة جمال ألاباما لعام 2024، محققة حلما راودها لثماني سنوات.

لم يكن طريقها إلى التاج سهلا، فقد خاضت مسابقة ملكة جمال ألاباما مرتين من قبل دون جدوى، قبل أن تظفر باللقب في محاولتها الثالثة.

قالت عارضة الأزياء إن قبل أيام من المسابقة، واجهت تعليقات قاسية من شخص وصفها بـ"القبيحة" لدرجة لا تُتيح لها الفوز.

وتحدت هذه السلبية، مصممة على إثبات خطأ منتقدها، وشاركت في المسابقة، وفازت بالتاج.

وتابعت: "أدركتُ أنني أقوى من الكلمات السلبية التي واجهتها، وأن قيمتي لا تُقاس بمجرد لقب أو مسابقة".

تُركز مسابقة ملكة جمال ألاباما على الشخصية والثقة والتواصل، أكثر من المظهر الخارجي، وفقا للمنظمين.

وتُجسد سارة، إحدى المتنافسات، هذه القيم بشكل مثالي، فهي عارضة تعاني من السمنة، وتقدم برنامج Girls" Gotta Glow" على منصة البودكاست، وناشطة اجتماعية، حيث تدافع عن قضايا مثل الثقة بالنفس وقبول الذات، خاصة بين الفتيات.

تقول سارة: "أريد أن أكون أول ملكة جمال، تُظهر للنساء الأخريات أنهن يستطعن فعل أي شيء يضعنه في أذهانهن".

وتضيف: "أخطط لتحطيم الحواجز في المسابقة لإفساح المجال أمام النساء الأخريات لتحقيق أحلامهن، بغض النظر عن شكلهن أو حجمهن".

حظيت سارة بدعم هائل من معجبيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث شهد حسابها الشخصي زيادة ملحوظة في عدد المتابعين، حيث وصل عدد متابعيها إلى 647 متابع بعد زيادة 2500 متابع جديد.

سارة نموذجا يُحتذى به للنساء من جميع أنحاء العالم، فهي تُظهر أن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل، وأن كل امرأة تستطيع تحقيق أحلامها بغض النظر عن مظهرها الخارجي.

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