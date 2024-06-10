خبير أبراج يكشف توقعات مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يخوض منتخبنا المصري اليوم، الموافق 10 يونيو 2024، مباراة قوية ضد منتخب غينيا بيساو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، بتوقيت الساعة السابعه مساء.

وتحدث خبير الأبراج وعلم الأرقام والفلك محمد صبحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن حظوظ أبرز اللاعبين خلال المباراة.

توقعات تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي 18 ديسمبر 1988/ برج القوس: محمد الشناوي من المتوقع أن يقدم أداءً قوياً كعادته، مع تصديات حاسمة وقيادة جيدة لخط الدفاع.

عمر كمال: برج الميزان 29 سبتمبر، من المتوقع أن يكون نشيطاً في الجهة اليمنى، يقدم دعماً هجومياً ويقوم بواجباته الدفاعية بفعالية.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم 1 فبراير 1999/ برج الدلو: من المتوقع أن يكون صلباً في الدفاع، مع تدخلات ناجحة وقدرة على قطع الكرات العرضية والتمركز الجيد.

مروان عطية: من المتوقع أن يكون لديه دور محوري في وسط الملعب، سواء في الدفاع أو الهجوم، مع تمريرات دقيقة ومساعدة في بناء الهجمات.

خط الوسط: إمام عاشور 20 فبراير 1998/ برج الحوت: من المتوقع أن يساهم بقوة في وسط الملعب، مع قدرة على الضغط واستعادة الكرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الهجومي بتمريرات ذكية وتسديدات بعيدة.

محمد صلاح برج الجوزاء: من المتوقع أن يكون أخطر لاعب في الهجوم، مع مراوغات سريعة وتسديدات دقيقة، وقدرته على استغلال الفرص وصناعة الأهداف.

محمود تريزيجيه 1 أكتوبر 1994/، الميزان:من المتوقع أن يقدم أداءً قوياً على الجهة اليسرى، مع انطلاقات سريعة ومساهمات هجومية فعالة، بما في ذلك صناعة وتسجيل الأهداف.

توقعات الفوز

الطاقة المتوقعة لمنتخب مصر

وتوقع خبير الأبراج، أن المنتخب سيلعب بمستويات عالية وثقة كبيرة بالنفس مع التوازن، ولكن عليه الحذر من هجمات المنتخب المنافس، كما يستطيع المنتخب السيطرة والاستحواذ علي المبارة بشكل كبير، لذا يجب التركيز لعدم الوقوع في أخطاء، قائلاً: "من المتوقع فوز منتخب مصر علي منتخب غينيا بيساو، إذا حاول التركيز وعدم تضيع الفرص".