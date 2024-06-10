الامارات | مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.. لهذا السبب عليك إيقاف الهاتف الذكي وإعادة تشغيله؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وكالة الأمن القومي الأميركي (NSA) أنه يمكن الحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة، مثل إيقاف الهاتف الذكي وإعادة تشغيله مجدداً؛ إذ إن هذا الإجراء قد يمنع الاستغلال غير المرغوب فيه للثغرات الأمنية الموجودة في البرامج.

وبناء عليه، ينبغي إيقاف الهاتف الذكي وإعادة تشغيله مجدداً مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وهو ما قد يساعد في كثير من الحالات في التصدي للبرامج الضارة عن طريق هجمات تصيد البيانات الاحتيالي، أو ما يعرف باسم هجمات «النقرات الصفرية».

وتشتمل الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد على زر إعادة التشغيل، والذي يظهر عادة بعد الضغط على زر الطاقة مع زر رفع شدة الصوت.

وبالنسبة للهاتف الذكي أبل آيفون، فإنه يجب إيقاف الجهاز، ثم الانتظار لوهلة قصيرة، ثم تشغيله مجدداً، كما يظهر الزر الانزلاقي بعد الضغط المتزامن على زر القفل وزر رفع شدة الصوت.

ومن المفيد أيضاً استعمال حافظات الهواتف الذكية، والتي تحجب الميكروفون، وتعمل هذه الحافظات على التصدي لما يعرف باسم هجمات «الميكروفون الساخنة»، والتي يتم فيها تفعيل الميكروفون دون ملاحظة المستخدم. وينبغي أيضاً تغطية الكاميرا في حالة عدم استعمالها.

كما ينبغي تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن وتعطيل شبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث في حالة عدم الحاجة إليهما، مع تجنب استعمال الشبكات اللاسلكية العامة.

ومن المهم استعمال كلمة مرور قوية، ويكفي استعمال كلمة مرور مكونة من ستة أرقام، إذا كان الهاتف الذكي ينطفئ تلقائياً بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال الكود.

ويجب على المستخدم أيضاً عدم النقر على النوافذ المنبثقة غير المتوقعة، والتي تطلب منه تثبيت البرامج.

وفي حال حدوث ذلك، فإنه يجب إغلاق جميع البرامج الفعالة عن طريق سحب حافة الشاشة السفلية إلى أعلى وإغلاق جميع النوافذ الفعالة، ويمكن القيام بذلك مع الهاتف الذكي أبل آيفون وأجهزة أندرويد المزودة بالزر الرئيسي Home عن طريق النقر المزدوج على الزر.