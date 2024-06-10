المخ بالزبدة المقدوحة لعيد الأضحى.. طعم ينافس أشهر مسامط فواكه اللحوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المخ بالزبدة من وصفات عيد الأضحى اللذيذة، التي تتسم بمذاق مميز ومختلف، ويمكن إعداده في المنزل بخطوات بسيطة، وطريقة تنافس أشهر المسامط، في عمل فواكه اللحوم، بحسب الشيف نرمين هنو، ببرنامج «زي السكر»، على قناة «cbc sofra».

طريقة عمل مخ بالزبدة المقدوحة

المقادير:

مخ مسلوق ومقشر ويتم تقسيمه لأجزاء متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة الملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب.

دقيق لتغليف المخ.

زبدة صفراء أو بيضاء لتحمير المخ.

للتقديم:

خل أبيض.

بقدونس مفروم ناعم أو كزبرة خضراء مفرومة.

2 مكعب زبدة.

2 معلقة مرقة لحمة بودرة أو 2 مكعب مرقة لحمة.

طريقة عمل مخ بالزبدة المقدوحة بالخطوات