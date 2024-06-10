مصنوع من الذهب.. لن تتوقع سعر أغلى قميص في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ أحد متاجر المجوهرات، يُظهر قميص نسائي مصنوع بالكامل من الذهب عيار 21، بوزن أكثر من 3 كيلوجرامات.

وبرر المتجر على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "تألقي كالنجمة بقميص ذهبي فريد من نوعه، مصنوع من الذهب عيار 21، يتميز بتصميمه الأنيق والشيك، ليلائم جميع المناسبات، سواء كنت تفضلين الإطلالة الكاجوال النهارية أو السهرة الراقية".

وتابع: "يتوفر القميص بسعر 9 ملايين جنيه فقط، مع خدمة التوصيل المجاني".

وأثار المقطع ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، حيث انتقدوا سعره الباهظ، معتبرين إياه مبالغا فيه، وجاءت أبرز التعليقات: "يعني لو معايا 9 مليون هشتري القميص دليفري.. أنا هجيبه بطيارة خاصة"، و"هي فعلا المشكلة في التوصيل المجاني دي فرصة هايلة"، و"هو دا بيتغسل عادي".

وعلق آخرون: "ده محتاج طيارة خاصة عشان يوصل"، و"أجيب شقة عشان أحط فيها القميص دا".