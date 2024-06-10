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مصنوع من الذهب.. لن تتوقع سعر أغلى قميص في مصر (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ أحد متاجر المجوهرات، يُظهر قميص نسائي مصنوع بالكامل من الذهب عيار 21، بوزن أكثر من 3 كيلوجرامات.

وبرر المتجر على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "تألقي كالنجمة بقميص ذهبي فريد من نوعه، مصنوع من الذهب عيار 21، يتميز بتصميمه الأنيق والشيك، ليلائم جميع المناسبات، سواء كنت تفضلين الإطلالة الكاجوال النهارية أو السهرة الراقية".

وتابع: "يتوفر القميص بسعر 9 ملايين جنيه فقط، مع خدمة التوصيل المجاني".

وأثار المقطع ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، حيث انتقدوا سعره الباهظ، معتبرين إياه مبالغا فيه، وجاءت أبرز التعليقات: "يعني لو معايا 9 مليون هشتري القميص دليفري.. أنا هجيبه بطيارة خاصة"، و"هي فعلا المشكلة في التوصيل المجاني دي فرصة هايلة"، و"هو دا بيتغسل عادي".

وعلق آخرون: "ده محتاج طيارة خاصة عشان يوصل"، و"أجيب شقة عشان أحط فيها القميص دا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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