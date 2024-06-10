للمقبلين على الزواج.. أفضل أماكن لفساتين زفاف بسعر على قد الإيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

فترات الأعياد وأشهر الصيف من مايو إلى أكتوبر، هي الفترة التي تكثر خلالها حفلات الزفاف، ويستعد خلالها المقبلون على الزواج بالتجهيز وشراء كل ما يلزمهم، ومنها فستان الزفاف.

ورصدت جولة لـ"الخليج 365" في شوارع القاهرة، أرخص الأماكن لفساتين الزفاف.

ناجية سنتر

يوجد سنتر ناجية سنتر في الطالبية بشارع الهرم، وهو عبارة عن مول مكون من 3 طوابق ومليء بفساتين زفاف بأشكال مختلفة، مقدمة مع طرحة فستان من اختيارك.

تتراوح أسعار الإيجار من 2500 إلى 8000 جنيه مصري.

أتيليه محمد خلف" Mohamed Khalaf"

يحتوي أتيليه محمد خلف على فساتين زفاف مختلفة، ويتميز أن جميعها معروضة للبيع فقط، ويمتلك فرعين في عباس العقاد، والمرج القديمة.

تتراوح أسعارها من 1000 إلى 6500 ألف جنيه مصري.

أتيليه منة عويس "Elegant bride"

يتميز أتيليه منة عويس بفساتين الهاند ميد والتل الفرنسي المعروضة للإيجار، ولديهم امكانية ارتداء الفستان لأول مرة، مع توفير طرحة الفستان وهدية من اختيار العروس، بالإضافة إلى عروض البيع المفاجئة و تكون أسعار الفساتين من 2000 إلى 6 آلاف جنيه مصري، وموقعه في سهل حمزة بشارع فيصل.

تتراوح أسعارها من 4000 إلى 15 ألف جنيه مصري.

أتيليه نور "Nour Atelier"

يوفر أتيليه نور فساتين زفاف هاند ميد و تل فرنسي إيجار، يكون معه طرحة وتاج وبوكيه وحلق، ولديها 3 فروع في المعادي "شارع حسنين دسوقي"، و فيصل "شارع العريش"، ومدينة نصر "شارع حسنين هيكل".

وتتراوح الأسعار من 2700 إلى 20 ألف للإيجار.

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