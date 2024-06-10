امراة تفقد حياتها دهسا بالقطار.. والسبب صورة "سيلفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لقيت امرأة في العشرينات من عمرها مصرعها في حادث مأساوي في المكسيك، بعد أن دهسها قطار أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" على قضبان السكك الحديدية.

وفقا لموقع "timesofindia"، إن الضحية كانت تقف على القضبان عندما اقترب القطار البخاري التاريخي بسرعة عالية.

وقع الحادث في منطقة نوبالا دي فيلاغران، الواقعة شمال غرب المكسيك.

ولم تُذكر هوية الضحية ومازال التحقيق جار، لكن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة أظهرتها وهي تقف بالقرب من القضبان، وهي منشغلة بهاتفها المحمول، لتصوير دون أن تنتبه لاقتراب القطار بأقصى سرعة.

وفي تفاصيل الحادث، كان القطار يقترب من محطة مكتظة بالسكان الذين تجمعوا لمشاهدة رحلته من كندا إلى مكسيكو سيتي، عندما فجأة، اصطدمت امرأة بالقطار.

وبحسب شهود عيان، لم تبتعد المرأة عن مسار القطار بالقدر الكافي، ما أدى إلى اصطدامها مباشرة في الرأس.

سقطت على الفور فاقدة للوعي، وهرع المارة لمساعدتها، لكن للأسف، توفيت في مكان الحادث.

والجدير ذكره أن قطار "كنديان باسيفيك 2816" المعروف أيضًا باسم "إمبراطورة" انطلق في رحلة تاريخية كجزء من جولة "Final Spike Steam" للاحتفال بإنشاء مدينة كانساس سيتي الكندية في المحيط الهادئ.

هذا القطار العريق، بُني عام 1930، وهو بمثابة رمزا مهما لتاريخ السكك الحديدية في كندا.

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