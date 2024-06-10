هذا الشهر الظروف مشجعة جدًا وتحثك على الحركة والتواصل مع الآخرين

مهنيًا: تبدأ الشهر بحركة واسعة وقدرة على التفاهم مع الآخرين وذلك بسبب وقوع الشمس في برج الجوزاء حتى تاريخ 20. تكون الاسابيع الثلاثة الاولى مناسبة للترويج والدعاية والامتحانات والمناسبات الاجتماعية. أفرض شخصيتك القوية ايها الحمل ولا تتلكأ في مواجهة الامر الواقع، الظروف مشجعة جدًا وتحثك على الحركة والتواصل مع الآخرين.

عاطفيا: الأجواء المريحة حواليك تجعلك مرتاحًا سواء أكان ذلك في المكتب او في المنزل او في اجازة. يتحدث الفلك عن تنقلات واسفار. وقد تلتقي الحبيب في احد الاجتماعات، لذلك لا ترفض المشاركة ولا تبق ساكنًا.