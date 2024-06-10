هذا الشهر يشجعك على اتخاذ قرارات مهمة وجريئة

مهنيًا: أنت على موعد مع فرصة العمر في هذا الشهر الديناميكي وفعال وواعد بانفراج غير منتظر على الصعيدين المالي والمعنوي. ان انتقال المشتري كوكب السعد الاكبر الى برجك لينضم الى الشمس والزهرة كوكب السعد الاصغر يعزز ارادتك طيلة الشهر، ويشجعك على اتخاذ قرارات مهمة وجريئة.

عاطفيًا: تمهد تأثيرات كوكب الزهرة لمصالحة وتسوية وتكون ايجابية جدًّا، وتعد بالمزيد من التقارب والانسجام اذا كانت العلاقة متينة .اما العازب فهو يريد قراءة حساباته، وقد يقرر الخروج من عزلته والانفتاح على ما قد يحمله اليه الحظ.