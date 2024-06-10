هذا الشهر كن متيقّظًا لأي تغيير طارئ في جدول الاعمال

مهنياً: كن متيقّظًا لأي تغيير طارئ في جدول الاعمال وايضًا لتأخير او الغاء للمواعيد. تبقى تساؤلاتك بدون جواب ولا ترضى عن علاقتك بالآخرين. فالكل يتآمر عليك كما تتخيّل، وبالتالي تشعر بالإحباط وتتقوقع في مكانك. انه شهر محبط نوعًا ما، لكن هذا لا يعني انك لا تستطيع انجاز عملك اليومي بنجاح. باكر الى يومك وحضّر جيدًّا لمسؤولياتك.

عاطفياً: شهر جيّد لأصحاب العلاقات المتينة، لكنّه قد لا يبشّر أصحاب العلاقات المتوتّرة بالمعجزات اذا لم تكن النيات صافية. تعيش بعض الارباكات هذا الشهر، ويسود جوّ من الغموض حول اكثر من مسألة، ولكن وجود كوكب الزُهرة في برجك يحوّل الاجواء الى حميمة وتفضّل اللقاء بحبيبك لتوضيح الأمور في اماكن هادئة ورومانسية بعيدًا من الصخب.