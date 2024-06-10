هذا الشهر تتعزّز إرادتك على اقتحام مجالات جديدة

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تتعزّز إرادتك على اقتحام مجالات جديدة، فأنت مندفع ومغامر، يشجّعك على ذلك الأهل والاصحاب. يتحسّن أداؤك على معظم الصعد، حتى دراسيًّا، لكن عليك تركيز الجهود اذا كانت لديك امتحانات وعدم إضاعة الوقت اذا اردت النجاح.
عاطفياً: الأجواء رومانسية بالتأكيد حتى للعازب الذي قد يجد الحب في الاجواء الترفيهيّة والنشاطات الاجتماعية. يحتلّ الحب مرتبة عالية في حياتك خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. تصبح العلاقات متينة اذا كنت على علاقة رومانسية بأحدهم، وتفرح لتجاوب الحبيب معك. لكنّ كوكب المرّيخ يتحدّث عن تسرّع او انفعال بين الحين والآخر.
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