القاهرة- الخليج 365
مهنياً: على الرغم من ان الشهر يبدأ بصورة متقلّبة، فإنه ينتهي بصورة مرضية. فلا تقف مكتوفاً مدهوشًا. تعرف هذا الشهر تغييرات طارئة تثير فيك الذعر حينًا او التعب والحيرة احيانًا. لن يكون الشهر سهلاً، قد تواجه تحديات متنوّعة، فمن الافضل، لا بل من المحبّذ، ان تحمي مصالحك جيّدًا في الاسابيع الثلاثة الاولى.
عاطفياً: قد لا يكون الشهر الافضل للارتباط لكنه بالتأكيد شهر مناسب للتعارف، ولتأكّيد الروابط الحالية. تنحسر معظم الضغوط في الاسبوع الأخير وتتحسّن المعنويات وتكون اكثر انفتاحًا وتقبّلاً للآراء المختلفة.
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