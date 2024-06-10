هذا الشهر تكون المعنويات عالية والحظوظ كثيرة

القاهرة- الخليج 365
مهنياً : تكون المعنويات عالية والحظوظ كثيرة ومن المستحسن الإقدام على العمل بكل استعداد وعزيمة. شهر جميل جدًّا ومن افضل الاشهر الواعدة بنجاح وبتقدّم ودعم. لا يجوز إضاعة الوقت الثمين. يناسبك التحرّك على عدّة محاور اقتناصًا منك للوقت الايجابي، وعلى الرغم من ان جميع الأيّام خلال الاسابيع الثلاثة الأولى ايجابية، فكن جريئًا وقم بالمبادرة.
عاطفياً : حان الوقت لإعادة النظر في بعض المسائل والتفاصيل التي تحدّد مسار العلاقة. جميل هذا الشهر ومطمئن للعواطف مقارنة بالشهرين الماضيين. تناسبك تأثيرات الشمس من برج الجوزاء، وتسمح لك باتخاذ بعض الخطوات البنّاءة. لن تُواجَه بالرفض إلاّ اذا كان ذلك نتيجة واضحة واكيدة لتصرّفات خاطئة. كن جريئًا وقم بالمبادرة، فالوقت مناسب للتحرّك كما تشاء.
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