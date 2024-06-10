هذا الشهر قد تجد نفسك في ورطة او موقف حرج

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: قد تجد نفسك في ورطة او في موقف حرج، ربّما بسبب خصم او منافس او حاسد لئيم. ليس المقصود بهذا الكلام التأثير سلبًا في اندفاعك، انما اثارة انتباهك وشكوكك حول اصحاب النيات المشبوهة وكل من يعمل وراء الكواليس بحسد وانانية.
عاطفياً: قد تحتاج الى وجود الحبيب بقربك، وهو بدوره قد يحتاج الى مشورتك ودعمك، فلا تتردّد في تقديم كل المساعدة والدعم حتى لو كنت لا تزال تشعر ببعض الاستياء. قد تجد الحلول المناسبة لمشاكل الاسابيع الماضية، وربما يسامحك الحبيب على اخطائك، او تقوم انت بخطوة لترتيب الاوضاع.ر
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